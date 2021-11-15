Mali'de orduya düzenlenen saldırılarda 4 asker öldü - Son Dakika

Mali'de orduyu hedef alan saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 14 asker yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mali'nin kuzeybatısındaki Nara bölgesinin Guire kırsalında askerler saldırıya uğradı.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.