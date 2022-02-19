Mali'de orduya yönelik saldırıda 8 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Mali ordusuna düzenlenen saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi, 57 terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso sınırında bulunan Archam bölgesinde konuşlu askerlerin, terörist grupların saldırısına uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıya karşılık veren Mali ordusunun 57 teröristi etkisiz hale getirdiği, olayda 8 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda 14 askerin yaralandığı, 4 askerin de kaybolduğu aktarıldı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.