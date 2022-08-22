Cunta hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Maiga'nın bir süre dinleneceği ve bu göreve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Maiga'nın vekalet edeceği duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mali'de Bölgesel Yönetim Bakanı geçici Başbakan olarak atandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.