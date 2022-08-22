Mali'de Bölgesel Yönetim Bakanı geçici Başbakan olarak atandı - Son Dakika
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Mali'de Bölgesel Yönetim Bakanı geçici Başbakan olarak atandı

22.08.2022 00:30
Mali'de Bölgesel Yönetim Bakanı geçici Başbakan olarak atandı

Mali'de sağlık sorunları yaşayan Başbakan Choguel Maiga'nın yerine Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga vekalet edecek.

Mali'de sağlık sorunları yaşayan Başbakan Choguel Maiga'nın yerine Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga vekalet edecek.

Cunta hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Maiga'nın bir süre dinleneceği ve bu göreve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Maiga'nın vekalet edeceği duyuruldu.

Başbakan Maiga, geçen hafta beyne giden damarlarda tıkanma şikayetiyle başkent Bamako'da tedavi altına alınmıştı.

Başbakanlık koltuğuna oturduğundan beri "aralıksız" çalıştığı kaydedilen Maiga'nın doktor tavsiyesiyle bir süre dinleneceği belirtilmişti.

Mali'de 24 Mayıs 2021'deki darbeyle başa gelen cunta hükümeti, 64 yaşındaki Maiga'yı Haziran 2021'de başbakan olarak atamıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de Bölgesel Yönetim Bakanı geçici Başbakan olarak atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mali'de Bölgesel Yönetim Bakanı geçici Başbakan olarak atandı - Son Dakika
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