Mali'de şiddet olaylarından etkilenen sivillerin sayısı artıyor - Son Dakika

Mali'de 2021'in 2'nci çeyreğinde 527 sivil, düzenlenen saldırı veya operasyonlarda kaçırıldı, öldürüldü ya da yaralandı.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), ülkedeki uluslararası insan hakları hukuku ihlallerine ilişki yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, nisandan haziran sonuna kadar 527 sivilin saldırı ya da operasyonlarda kaçırıldığı, öldürüldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde 421 olan şiddet olaylarından doğrudan etkilenen sivillerin sayısının, ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 25 arttığına da vurgu yapıldı.

Açıklamada, sivilleri hedef alan şiddet olaylarının büyük bir kısmından El Kaide'ye bağlı örgütler ve DEAŞ sorumlu tutuldu.

Mali Ordusunun tek başına ya da yabancı askeri güçlerle düzenlediği operasyonlarda da insan hakkı ihlalleri işlediğinin altı çizilerek, söz konusu sivillerin yüzde 6 ila 9'unun bu ihlallerden etkilendiği kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.