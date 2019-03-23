Son Dakika Haberleri: Mali'de Silahlı Grup Köye Saldırdı: 115 Ölü

Mali'de Silahlı Grup Köye Saldırdı: 115 Ölü

17 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin, kabileler arası etnik çatışmaların yaşandığı orta kesimlerinde, silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Fulani topluluğuna mensup 115 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de Silahlı Grup Köye Saldırdı: 115 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin, kabileler arası etnik çatışmaların yaşandığı orta kesimlerinde, silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Fulani topluluğuna mensup 115 kişi hayatını kaybetti.

Fulani Derneği Tabital Pulaaku Başkanı Abdulaziz Diallo, Dogon grubu üyesi milislerin sabah saatlerinde Egossagou köyüne saldırısı sonucu aralarında hamile kadınlar ve çocukların da olduğu 115 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda Egossagou köyü muhtarı ve torunlarının da öldürüldüğü belirtildi.

Dogon grubunun üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle suçluyor.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırıların hedefi oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Sabah, Mamadou Diallo, Afrika, Güncel
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