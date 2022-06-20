Mali'nin kuzeydoğusundaki Gao bölgesine silahlı saldırganlar baskın düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü meydana gelen saldırıda en az 20 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından sivillerin yeni bir saldırı endişesiyle bölgeden kaçmaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Batı Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mali'de silahlı saldırı: 20 ölü - Son Dakika

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