Mali'de sivil hayata geçiş 24 ay sürecek - Son Dakika
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Mali'de sivil hayata geçiş 24 ay sürecek

07.06.2022 00:36
Mali'de sivil hayata geçiş 24 ay sürecek

Mali'de geçiş sürecinin 24 ay süreceği duyuruldu.

Mali'de geçiş sürecinin 24 ay süreceği duyuruldu.

Mayıs 2021'deki darbeyle başa gelen ve o tarihten bu yana sivil hayata geçiş için bir takvim belirlemesi istenen cunta hükümeti nihai kararını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Yarbay Abdoulaye Maiga, devlet televizyonu ORTM'de, Mali'deki geçiş sürecinin, 26 Mart'tan başlayarak 24 ay süreceğini açıkladı.

Ekran karşısına daima üniformayla çıkan Maiga'nın bu sefer sivil kıyafet tercih etmesi ise dikkati çekti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 4 Haziran'da Gana'nın başkenti Akra'da Mali, Gine ve Burkina Faso'da darbeler gündemiyle toplanmış ama örgüt içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle bir karar alınamamıştı.

Bazı ülkelerin Mali'ye yaptırımların artırılması bazılarının da hafifletilmesi konusunda anlaşmazlığa düştüğü kaydedilmişti.

Mali ile ECOWAS arasında "5 yıllık geçiş süreci" krizi

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbenin arkasındaki isim Yarbay Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyordu.

Mali, ocak ayında, sivil yönetime geçişin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetiminde yer alan isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Mali, yaptırımlar karşısında sürüklendiği ekonomik kriz yüzünden bölgesel örgütleri ve uluslararası toplumu yaptırımların kaldırılması konusunda ikna etmeye çabalıyordu.

Son olarak Bamako yönetimi, Togo'nun da arabuluculuğuyla 24 aylık bir geçiş sürecini düşünebileceğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Hükümet, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de sivil hayata geçiş 24 ay sürecek - Son Dakika

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