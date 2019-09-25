Mali'de tanker patladı: 7 ölü

Mali'de petrol tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.



Mali'nin başkenti Bamako'da tanker patladı. Malili yetkililer olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hükümet konuya ilişkin açıklamasında, 14 bin litre petrol taşıyan tankerin henüz belirlenemeyen bir nedenle patladığını kaydetti. İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare 42 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı - BAMAKO