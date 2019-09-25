Son Dakika Haberleri: Mali'de tanker patladı: 7 ölü
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Mali'de tanker patladı: 7 ölü

1 saat önce

Mali'de petrol tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Mali'de petrol tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Mali'nin başkenti Bamako'da tanker patladı. Malili yetkililer olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hükümet konuya ilişkin açıklamasında, 14 bin litre petrol taşıyan tankerin henüz belirlenemeyen bir nedenle patladığını kaydetti. İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare 42 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

(İHA)

Mali'de tanker patladı: 7 ölü

Hükümet, Bamako, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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