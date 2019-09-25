Son Dakika Haberleri: - Mali'de Tanker Patladı: 7 Ölü
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- Mali'de Tanker Patladı: 7 Ölü

59 dakika önce

- Mali'de tanker patladı: 7 ölüBAMAKO - Mali'de petrol tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

- Mali'de tanker patladı: 7 ölü

BAMAKO - Mali'de petrol tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Mali'nin başkenti Bamako'da tanker patladı. Malili yetkililer olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hükümet konuya ilişkin açıklamasında, 14 bin litre petrol taşıyan tankerin henüz belirlenemeyen bir nedenle patladığını kaydetti. İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare 42 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı

- Mali'de Tanker Patladı: 7 Ölü

Bamako, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
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