Mali'de temmuzda kaçırılan 3 Çinli serbest bırakıldı - Son Dakika

Mali'nin Moritanya sınırında temmuzda kaçırılan 3 Çin vatandaşının serbest bırakıldığı duyuruldu.

Geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita imzalı yazılı açıklamada, 17 Temmuz'da kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan Nara bölgesindeki Çin Ulusal Denizaşırı Mühendislik Kurumunda (COVEC) görevli 3 Çin vatandaşının salıverildiği kaydedildi.

Çinlilerle aynı saldırıda kaçırılan 2 Moritanya vatandaşı olaydan 10 gün sonra serbest kalmıştı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor ve bölgede sık sık adam kaçırma vakaları yaşanıyor.