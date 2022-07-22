Mali'de terör saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mali'de terör saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti

22.07.2022 15:23
Mali'de terör saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti

Mali'nin iç kesimlerindeki bölgelere düzenlenen terör saldırılarında 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali'nin iç kesimlerindeki bölgelere düzenlenen terör saldırılarında 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, dün Douentza, Koro, Sevare, Bapho, Segou ve Kolokani bölgelerine Mağrip El Kaidesi'ne (AQIM) bağlı Katiba Macina terör örgütü tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırının ardından ordunun düzenlediği operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait çok sayıda aracın da imha edildiği vurgulandı.

Askeri üsse karşı saldırı engellendi

Öte yandan, Mali ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah erken saatlerde başkent Bamako yakınlarındaki Kati askeri üssüne yapılan terör saldırısının engellendiği belirtildi.

Ordunun 2 saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtilen paylaşımda, "Durum kontrol altında alındı ve suç ortaklarını ortaya çıkarmak için temizleme operasyonları sürüyor." ifadesine yer verildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Ülkenin iç kesimlerinin köylerinde geçen ay düzenlenen saldırılarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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