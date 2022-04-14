Mali'de terör şüphesiyle yakalanan Avrupalıların Alman vatandaşı olduğu açıklandı - Son Dakika
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Mali'de terör şüphesiyle yakalanan Avrupalıların Alman vatandaşı olduğu açıklandı

14.04.2022 14:40
Mali'de terör şüphesiyle yakalanan Avrupalıların Alman vatandaşı olduğu açıklandı

Mali'de ordunun düzenlediği terörle mücadele operasyonunda yakalanan üç Avrupalının Alman vatandaşı olduğu ve daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Mali'de ordunun düzenlediği terörle mücadele operasyonunda yakalanan üç Avrupalının Alman vatandaşı olduğu ve daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Mali'de terör şüphesiyle yakalanan üç Avrupalının Alman vatandaşı olduğunu ve serbest kaldıklarını belirtti.

Burger, vatandaşların Mali'de resmi bir görev kapsamında bulunmadığının da altını çizdi.

Fransız basınında da bir Alman sivil toplum kuruluşunda çalıştıkları belirtilen bu kişilerin, Almanya ile Mali arasında yürütülen kardeş şehir projesi kapsamında ülkede oldukları bilgisi yer aldı.

Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 10 Nisan'da başkent Bamako'nun 300 kilometre kuzeybatısındaki Diabaly kentinde yürütülen terörle mücadele operasyonunda 5 şüphelinin yakalandığı ve bunlardan 3'ünün Avrupalı olduğu duyurulmuştu.

Açıklamada, Avrupalıların kimliklerine ilişkin bilgi verilmemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de terör şüphesiyle yakalanan Avrupalıların Alman vatandaşı olduğu açıklandı - Son Dakika


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