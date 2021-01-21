Mali'nin Segou bölgesinde, teröristlerle gönüllü milis güçler arasında çıkan çatışmada 20 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, 16 Ocak'ta Dogofry mevkisinde yaşanan olayda, teröristler, bölge halkına ait pirinç tarlalarındaki ürünleri almak istedi.
Buna karşı koyan gönüllü milis güçlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 20 kişi hayatını kaybetti.
Teröristlerin, Dofofry'da zaman zaman bölge halkına ait tarlalardaki ürünlere el koyduğu biliniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mali'de teröristlerle milis güçler arasında çatışma: 20 ölü - Son Dakika