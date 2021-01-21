Mali'de teröristlerle milis güçler arasında çatışma: 20 ölü - Son Dakika

Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı

Putin'in gizli sarayını ifşa eden video 24 saat içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi

Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?