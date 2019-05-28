Son Dakika Haberleri: Mali'de trafik kazası: 20 ölü
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Mali'de trafik kazası: 20 ölü

1 saat önce

Mali'nin güneyinde bir kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'de trafik kazası: 20 ölü, System.String[]
Mali'nin güneyinde bir kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Kassela ve Zantiguila kentleri arasındaki yolda, bir minibüs karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
İki aracında devrildiği kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:51 Kaynak: AA
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