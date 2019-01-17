Mali'de Tuareglere Saldırı: 34 Ölü

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de henüz kimliği belirlenmeyen kişilerin Tuareglerin yaşadığı köylere düzenlediği saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de henüz kimliği belirlenmeyen kişilerin Tuareglerin yaşadığı köylere düzenlediği saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli bir grup saldırgan, ülkenin Maneka kentine bağlı Tuareglerin yaşadığı iki köye silahlı saldırdı düzenledi.



Maneka valisi Nanout Kotia, saldırıda 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.



Kotia, aynı bölgede geçen ay, kabileler arası çatışmalarda yaklaşık 40 kişinin öldüğünü kaydetti.



Bölgede geçen yılki toplumsal şiddet olaylarında, çoğu Fulani ve Tuareg kabilelerine mensup 200'den fazla kişi öldürüldü.



Kökenlerinin Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad ile Amaziklilere dayandığı rivayet edilen Tuaregler, en çok Libya, Mali, Nijer ve Burkina Faso'da yaşıyor. Afrika'nın en büyük ve köklü kabileleri arasında yer alan Tuareglerin nüfusunun 3,5 milyon olduğu tahmin ediliyor.

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