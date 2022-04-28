Mali'de yayını kesilen RFI ve France 24'e "ayna siteler" üzerinden ulaşılabilecek - Son Dakika
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Mali'de yayını kesilen RFI ve France 24'e "ayna siteler" üzerinden ulaşılabilecek

28.04.2022 17:43
Mali'de yayını kesilen RFI ve France 24'e "ayna siteler" üzerinden ulaşılabilecek

Mali'de "dezenformasyon yaptığı" gerekçesiyle yayınları askıya alınan Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyon kanalının internet sitesine "ayna siteler" üzerinden ulaşılabilecek.

Mali'de "dezenformasyon yaptığı" gerekçesiyle yayınları askıya alınan Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyon kanalının internet sitesine "ayna siteler" üzerinden ulaşılabilecek.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RF) örgütünden yapılan açıklamada, RSF'nin kendi serverı üzerinden, RFI ve France 24'ün internet sitesindeki içeriği, aynalama (mirroring) yöntemiyle aracı sitelere aktardığı belirtildi.

Açıklamada, Mali'deki okuyucuların bu 2 organın internet sitesindeki içeriğe aracı siteler üzerinden ulaşılabileceği kaydedilerek, söz konusu sitelerin linkleri paylaşıldı.

Mali'deki İletişim Yüksek Kurumu, dün, RFI ve France 24'ün yayınlarının "kalıcı şekilde askıya alındığını" duyurmuştu.

Askıya alma kararı, bu 2 yayın organında Mali ordusunun sivil katliamı yaptığına yönelik haberler sonrasında ilk kez 17 Mart'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Fransız basınında, mart başında Mali'nin Segou bölgesinde 35 cesedin bulunduğu toplu mezarlar tespit edildiği, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.

Ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 71'inin hükümet güçlerince infaz edildiğini belirtmişti.

Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.

Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, ocakta yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.

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İnfaz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de yayını kesilen RFI ve France 24'e 'ayna siteler' üzerinden ulaşılabilecek - Son Dakika


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