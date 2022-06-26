Mali'de yeni seçim yasası Cumhurbaşkanı Goita tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Mali'de yeni seçim yasası Cumhurbaşkanı Goita tarafından kabul edildi

26.06.2022 03:29
Mali'de yeni seçim yasası Cumhurbaşkanı Goita tarafından kabul edildi

Mali'deki cunta yönetiminin Cumhurbaşkanı Yarbay Assimi Goita, yeni seçim yasasını onayladı.

Mali'deki cunta yönetiminin Cumhurbaşkanı Yarbay Assimi Goita, yeni seçim yasasını onayladı.

Geçen hafta meclisten geçen yeni yasa, Goita'nın da imzasının ardından resmi gazetede yayımlandı.

Yeni seçim yasasındaki bazı maddeler Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) taleplerini karşılasa da bazı maddeler tartışmalı olarak değerlendiriliyor.

Yeni yasaya göre, daha önce 3 farklı kurumun dahil olduğu seçim değerlendirme sistemi yerine yetkiyi tek çatı altında toplayan bağımsız bir kurum oluşturulacak.

Yeni yasaya göre, Mali'de Mayıs 2021'deki darbe sonrasında başa gelen cunta hükümetinde görev alan askerler, demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

Yasa, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen bir askerin adaylığının kabul edilmesi için cunta hükümetinin görev süresinin bitiminden en az 4 ay önce görevinden istifa etmesi ya da emekliye ayrılmasını şart koşuyor.

Bu durumda mevcut Cumhurbaşkanı Goita, şartları sağlarsa cumhurbaşkanlığına adaylığını koyabilecek.

3 Temmuz'daki ECOWAS zirvesinde görüşülecek

Yasa hızlı şekilde ECOWAS'a sunulacak ve onayı beklenecek. ECOWAS, Mali'deki cuntadan, sivil geçişin nasıl yapılacağı ve seçim takvimine dair bir yol haritası belirlemesini istiyordu.

Cunta, 7 Haziran'da, demokratik seçimlerin Mart 2024'te düzenleneceğini duyursa da ECOWAS, henüz bu konudaki görüşmeler sürerken cuntanın tek taraflı bir tarih açıklamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Ocaktan bu yana ciddi yaptırımlara maruz kalan Bamako yönetimi ise yaptırımların kaldırılması için ECOWAS'ın şartlarını sağlamaya çalışıyor.

ECOWAS'tan yeni yasaya ilişkin şimdilik herhangi bir yorum gelmedi.

Gana'nın başkenti Akra'da 3 Temmuz'da düzenlenecek ECOWAS zirvesinde gidişata göre Mali'ye yaptırımları kaldırılabileceği de belirtiliyor.

Mali ile ECOWAS arasında "5 yıllık geçiş süreci" krizi

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbenin arkasındaki isim Yarbay Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyordu.

Mali, ocak ayında, sivil yönetime geçişin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetiminde yer alan isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

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Kaynak: AA

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