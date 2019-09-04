Son Dakika Haberleri: Mali'de yolcu otobüsü mayına çarptı: 20 ölü, 15 ağır yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Mali'de yolcu otobüsü mayına çarptı: 20 ölü, 15 ağır yaralı

7 saat önce

Mali'de, yolcu otobüsünün yola döşenen mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 20 kişinin öldüğü, 15 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Mali'de yolcu otobüsü mayına çarptı: 20 ölü, 15 ağır yaralı, System.String[]

Mali'de, yolcu otobüsünün yola döşenen mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 20 kişinin öldüğü, 15 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Maliactu.net haber sitesine göre, merkez Mopti bölgesinden kuzeydeki Gao kentine yolcu taşıyan bir otobüs, Mopti'ye bağlı Douentza köyüne 30 kilometre mesafede yola döşenen mayına çarptı. Meydana gelen patlamada yolculardan 20'si yaşamını yitirirken, 15'i ise ağır yaralandı.

Yaralı yolcular sağlık ekiplerince yakın çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi.

Bölgede son yıllarda terörist grupların faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte mayın kaynaklı patlamalara sıkça rastlanmaya başlandı.

Mopti'ye bağlı Boni kentinde, 2018'de pazarcı esnafını taşıyan bir aracın da mayına çarpması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, bebeği ise beşiğinde ölü bulundu
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm Evladı ölümcül hastalığa yakalanan anne: Oğluma ömrünün 20 yıl olduğunu nasıl söyleyebilirim? Eğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:45:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali'de yolcu otobüsü mayına çarptı: 20 ölü, 15 ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]