Mali'de yolcu otobüsüne mayınlı saldırı: 20 ölü
3 saat önce
Mali'de yolcu otobüsüne mayınla saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:36 Kaynak: DHA
Mali'de yolcu otobüsüne mayınla saldırı düzenlendi. Otobüste meydana gelen patlama, 20 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
Mopti ile Douentza arasında sefer yapan yolcu otobüsüne mayınlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 20 kişi yaşamını yitirirken; çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırı ile ilgili araştırma başlatıldı.
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