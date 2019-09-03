Son Dakika Haberleri: Mali'de yolcu otobüsüne mayınlı saldırı: 20 ölü
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Mali'de yolcu otobüsüne mayınlı saldırı: 20 ölü

3 saat önce

Mali'de yolcu otobüsüne mayınla saldırı düzenlendi.

Mali'de yolcu otobüsüne mayınlı saldırı: 20 ölü, System.String[]
Mali'de yolcu otobüsüne mayınla saldırı düzenlendi. Otobüste meydana gelen patlama, 20 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Mopti ile Douentza arasında sefer yapan yolcu otobüsüne mayınlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 20 kişi yaşamını yitirirken; çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırı ile ilgili araştırma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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