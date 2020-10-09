Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu - Son Dakika

Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu

09.10.2020 22:09
Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu, System.String[]

Mali'de radikal bir grup tarafından esir alınan Fransız aktivist Sophie Petronin 4 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

Mali'de radikal bir grup tarafından esir alınan Fransız aktivist Sophie Petronin 4 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Petronin, esaretin ardından Müslüman olduğunu açıkladı.

Mali'nin kuzeyinde yer alan Gao bölgesinde çocuklara yardım amaçlı bir kuruluşu yönettiği sırada 24 Aralık 2016'da kaçırılan Fransız aktivist Sophie Petronin, 4 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuştu. Radikal bir grup tarafından Sahel bölgesinde esir edilen Petronin, özgürlüğüne kavuşmasının ardından Müslüman olduğunu ve ismini Mariam olarak değiştirdiğini açıkladı.

Petronin yaptığı ilk açıklamada, "Bugün en büyük mutluluğum ben yokken asistanımın görevi devam ettirmiş olması. Mali için dua edeceğim, Allah'ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım çünkü Müslümanım. Siz bana Sophie diyorsunuz ama karşınızda Mariam var" ifadelerini kullandı. Fransız aktivist ayrıca, en yakın zamanda kaçırıldığı Gao'ya tekrar dönmek istediğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamada, Petronin'in özgürlüğüne kavuşmasını "büyük bir rahatlama" olarak nitelendirirken, Petronin'in ailesi ile en güzel dileklerini paylaştığını ifade etti. Macron, Mali'ye teşekkür ederek, bölgedeki terörle mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu
Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu
Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu
Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu
Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu

Müslüman, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mali'deki 4 yıllık esaretten kurtulan 75 yaşındaki Fransız aktivist kadın Müslüman oldu - Son Dakika

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