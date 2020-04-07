Mali'deki askeri kampa yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 25'e çıktı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde teröristlerin orduya yönelik saldırısında ölen askerlerin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

Resmi haber ajansı Amap'ta yer alan hükümet açıklamasına göre, Gao bölgesindeki Bamba askeri kampına dün El Kaide bağlantılı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden asker sayısı 22'den 25'e çıktı.

Olayda 6 asker yaralanırken, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı bölgesine takviye birlikler gönderildiği, çok sayıda mühimmatın zarar gördüğü kampın kontrolünün orduda olduğu belirtildi.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.