Mali'deki BM Barış Gücü askerlerine roketle saldırı: 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mali'deki BM Barış Gücü askerlerine roketle saldırı: 20 yaralı - Son Dakika

Mali'deki BM Barış Gücü askerlerine roketle saldırı: 20 yaralı

6 saat önce

Mali'nin güneyindeki Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik roket saldırısında 20 kişi yaralandı.

Mali'deki BM Barış Gücü askerlerine roketle saldırı: 20 yaralı, System.String[]

Mali'nin güneyindeki Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik roket saldırısında 20 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, MINUSMA Sözcüsü Olivier Salgado, yaptığı açıklamada, ülkenin Kidal bölgesindeki BM Barış Gücü'ne yönelik, roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Salgado, saldırıda 18 BM Barış Gücü personelinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin yaralandığını, 6 kişinin durumun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin Alatona bölgesinde 3 gün önce askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda, 5 asker hayatını kaybetmişti.

Mali'deki şiddet olayları

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse BM'nin 15 bin kişilik Barış Gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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