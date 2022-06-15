Mali'deki cunta lideri Goita, ABD'nin rehine ilişkileri özel temsilcisi ile görüştü

Mali'deki geçiş sürecinin lideri Cumhurbaşkanı Yarbay Assimi Goita, ABD rehine ilişkileri özel temsilcisi Roger Carstens ile görüştü

Goita, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mali'ye çalışma ziyareti düzenleyen Carstens'i kabul ettiğini yazdı.

Görüşmeye ilişkin başka açıklama yapılmazken Carstens'in Sahel'de esir tutulan 2 ABD vatandaşının serbest kalması için Mali'ye gittiği tahmin ediliyor.

Sahel'deki ABD'li esirlerden ilki Jeffery Woodke, Ekim 2016'da Nijer'de bir insani yardım örgütünde çalışırken kaçırılmış ve akabinde Mali'ye götürüldüğü öğrenilmişti.

Amerikalı rahibe 83 yaşındaki Suellen Tennyson da Burkina Faso'nun kuzeyinde Nisan 2022'de kaçırılmıştı.

Amerikalılar dışında Sahel'deki terör örgütlerinin elinde, aralarında Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın da bulunduğu Alman, İtalyan, Togolu ve Avusturalyalı birçok esir bulunuyor.

Yabancıların yanı sıra birçok Mali vatandaşı da aşırıcı terör örgütleri tarafından kaçırılıyor.

Malili muhalefet lideri Soumaila Cisse, Mart 2020'deki seçim kampanyası sırasında kaçırılmış ve aynı yıl ekim ayında serbest kalmıştı.

Cisse, serbest kaldıktan sonra verdiği bir röportajda, 6 ay boyunca yaklaşık 20 yer değiştirdiğini ve "çölde oradan oraya sürüklendiğini" söylemişti.

Cisse ile serbest kalan ve 2016'da kaçırılan Fransız insani yardım görevlisi 76 yaşındaki Sophie Petronin de özgürlüğüne kavuştuktan sonra Müslüman olduğunu açıklamıştı.