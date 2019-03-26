Mali'deki Fulani Katliamına Tepki

ADDİS ABABA/ Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesindeki Fulani köyüne düzenlenen ve 160 kişinin ölümüne yol açan saldırıya dünyadan kınama mesajları geldi.

ADDİS ABABA/ Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesindeki Fulani köyüne düzenlenen ve 160 kişinin ölümüne yol açan saldırıya dünyadan kınama mesajları geldi.



Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki hükümetler de saldırıyı kınayarak sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.



Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, masum ve savunmasız insanlara yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, bu tür şiddet eylemlerine yol açan temel nedenlere karşı güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguladı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması gerektiğini ifade ederek, bölgede barış ve huzurun sağlanabilmesi için Malili yetkililerini çabalarını artırmaya çağırdı.



Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 150'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan bu katliamı şiddetle kınadığını belirterek, "Dualarım Mali halkıyla beraber." açıklaması yaptı.



UCM yasal süreç başlatacak



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, yaptığı açıklamada, UCM'nin Malili adli makamlarla iş birliği içinde Ogossagou köyündeki katliama karışan kişilerin bulunması ve yargılanması için yasal süreç başlatma kararı aldığını belirtti. Katliamı kınayan Bensouda, taraflara şiddetten uzak durmaları çağrısında bulundu.



Çad Fulani Topluluğu, yayımladığı açıklamada saldırıyı kınayarak, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Topluluk, uluslararası toplumdan Fulanilerin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.



Kül olmuş evler, toplu mezar



Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, bölgeye yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Keita, "Burada gördüklerim, kurşuna dizilmiş masum çocuklar, yanan yaşlı insanlar, içinde insan bulunduğunu bildiğimiz kül olmuş evler, biraz daha ötede 40 kişinin içinde olduğu toplu mezar. Bu manzaralar, kurtulduğumuzu sandığımız tarihsel hafızamızdaki korkularımızı hatırlattı." diye konuştu.



Türkiye, Fransa, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden kınama mesajlarının geldiği olay sonrasında Mali'de Genelkurmay Başkanı ve Yardımcısı görevden alındı.



"Afrikalıların başka öncelikleri olmalı"



Senegalli müzisyen Baba Maal, basına yaptığı açıklamada saldırının şiddetle kınanması gerektiğini bildirdi.



Uluslararası Frankofon Örgütü de Mali'deki saldırıyı kınayarak kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.



Dogon etnik grubu giyimli kişiler geçen cuma günü Mopti bölgesindeki Fulani köyü Ogossagou'ya saldırı düzenlemişlerdi. Saldırıda aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 160 kişi yaşamını yitirmişti.



Katliamdan sorumlu tutulan ve Dogon üyelerinden oluşan milis kuvvet "Dan Na Ambassagou Birliği", kuruluş amaçlarından saptığı gerekçesiyle saldırının ardından feshedilmişti.



Ekim 2016'da devlet tarafından terörle mücadele kapsamında oluşturulan birlik, 1 Ocak'ta Koulogon'daki Fulanilerin köyüne yönelik saldırıdan da sorumlu tutuluyor.

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