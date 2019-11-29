Son Dakika Haberleri: Mali'deki helikopter kazasının sorumlusu Boko Haram çıktı
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Mali'deki helikopter kazasının sorumlusu Boko Haram çıktı

7 saat önce

Mali'de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü kazadan Boko Haram'ın sorumlu olduğu açıklandı.

Mali'deki helikopter kazasının sorumlusu Boko Haram çıktı, System.String[]

Mali'de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü kazadan Boko Haram'ın sorumlu olduğu açıklandı.

Dünya üzerindeki terörist grupları izleyen istihbarat grubu SITE, internet sitesinden yaptığı açıklamada Mali'de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü kazadan Boko Haram isimli terör grubunun sorumlu olduğunu açıkladı. Fransız askerlerini taşıyan helikopter 25 Kasım gece saatlerinde Mali, Nijer ve Burkina Faso sınır bölgesinde düşmüş, 13 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Mali'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin hayatını kaybettiği açıklayarak derin üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Öte yandan Fransa, Ağustos 2014'ten bu yana bölgeyi istikrara kavuşturmak ve terörle mücadele etmek amacıyla Afrika Sahel bölgesinde 'Barkhane' operasyonunu gerçekleştiriyor. Operasyon çerçevesinde Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad ile işbirliği yapılıyor. Fransa Savunma Bakanlığının verilerine göre, operasyonda yaklaşık 4 bin 500 asker yer alıyor.

(Serkan Bayar/ İHA)

Boko Haram, Nijer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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