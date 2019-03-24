Son Dakika Haberleri: Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi

Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi

8 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesinde bir Fulani köyüne yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 134'e çıktı.

Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesinde bir Fulani köyüne yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 134'e çıktı. BM ve Afrika Birliği saldırıyı kınadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:33 

Birleşmiş Milletler, Afrika, Ekonomi
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