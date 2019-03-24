Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi
8 dakika önce
Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesinde bir Fulani köyüne yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 134'e çıktı.
Batı Afrika
ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesinde bir Fulani köyüne yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 134'e çıktı. BM
ve Afrika Birliği saldırıyı kınadı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:33
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