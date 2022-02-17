Mali'deki muhtaç ailelere Avrupa Yetim Eli'nden gıda yardımı - Son Dakika

Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli, Batı Afrika ülkelerinden Mali'de iç karışıklık nedeniyle başkent Bamako'ya göç eden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Mali'de iç karışıklıktan kaçmak için çevre bölgelere göç eden insanlar geri dönme fırsatı bulamazken yerlerinden olan mülteciler ise açlık ve sefaletle karşı karşıya kalmış durumda. Avrupa Yetim Eli'nin de krizin ilk başından beri Mali'ye yardımları devam ediyor. İnsani yardım projeleri kapsamında Avrupa Yetim Eli, son olarak başkent Bamako çevresine göç eden bin aileye gıda yardımında bulundu. Hayırseverlerin destekleriyle bu kamplarda yaşam mücadelesi veren ve çoğu kimsesiz Malililere gıda paketleri ulaştırıldı. Avrupa Yetim Eli Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, burada yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarına ara vermeksizin çalışmalarını devam ettiklerini söyledi. Şişman, Avrupa'daki hayırseverlerin desteğiyle topladıkları yardımları mülteci kampında ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtti. İç karışıklıktan dolayı evlerini ve yurtlarını bırakmak zorunda kaldıklarını belirten kamp sakinleri, yardımları kendilerine ulaştıran Avrupa Yetim Eli yetkililerine teşekkür etti.

(İHA)