Mali Disiplin En Önemli Çıpamız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , cari işlemler açığının, 2018 yıl sonunda 20 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini belirterek, "Cari açığın milli gelire oranının, yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) söylediğimiz yüzde 4,7'nin çok daha altında, yüzde 3 olmasını bekliyoruz." dedi.Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda, Türkiye 'nin, ekonomisini, devletini ve sistemini çok daha güçlendirdiği bir yılı geride bıraktığını bildirdi.Yerinde uygulanan ekonomi politikalarına bağlı olarak ülke ekonomisinin her türlü olumsuzluklara rağmen sağlam yapısını koruyabildiğine işaret eden Albayrak, "Önümüzdeki dönemde amacımız bu kazanımları ileri seviyelere taşımak, ekonomik büyümenin daha sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir olmasını temin etmektir. Ağustos ayı içerisinde finansal piyasalarımıza yönelik baskılara bağlı olarak piyasalarımızda önemli dalgalanmalar yaşadık. Geldiğimiz noktada dengelenme süreci olarak nitelendirdiğimiz bu süreçte önemli bir mesafe kat ettik. Nitekim ekonomimizin sağlam alt yapısı, zamanında ve kararlıkla aldığımız tedbirler ve ekonomi programımızın piyasalarda verdiği güven sayesinde finansal piyasalarda normalleşme sürecine ulaştık." diye konuştu.Albayrak, ağustos sonundan bugüne kadar döviz kurunda yaklaşık yüzde 20 iyileşme kaydedildiğini ve Türk lirasının bu dönemde özellikle birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla çok daha pozitif ayrıştığını aktararak, "Bu dönemde ülke risk primi dediğimiz CDS'lerde yaklaşık 230 puan, 10 yıllık devlet tahvil faizimiz ise yaklaşık 480 baz puan gerileyerek oldukça pozitif bir gelişme gösterdi. Bunlar yeterli değil, daha yeni başladık." ifadelerini kullandı.Ekonomideki kırılganlığın azaltılmasındaki en önemli unsurlarından bir tanesinin cari açığın milli gelire oranının düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:"Nitekim kısa vadede makroekonomik politikalarla, orta-uzun vadede ise yapısal reform uygulamaları ile bu sorunun çok ciddi bir şekilde üstesinden gelme konusunda kararlıyız. Özellikle ithalata bağımlılığımızı azaltmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Bu çerçevede öncelikli olarak sıkı maliye politikası, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını kararlı bir şekilde sürdürme taahhüdünde bulunduk ve önemli bir tasarruf programı başlattık. Mali disiplin bugüne kadar ekonomik başarılarımızın en önemli çıpalarından biri oldu ve bu şekilde de kalmaya devam edecek.16 yıldır AK Parti iktidarlarında her daim olduğu gibi bundan sonra da kimsenin şüphesi olmasın." İhracat ve turizmde güçlü performans gösterdik"Albayrak, önceliklerini ekonomideki kırılganlıklarla mücadele olarak belirlediklerine işaret etti.Yıllık ihracatta 168,1 milyar milyar dolar ile tarihi rekor kırıldığını anımsatan Albayrak, "Benzer şekilde mayıs ayında 58,1 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı için birileri '60-70-80 milyara gidiyor' diye yüksek sesle bağırıyordu. Özellikle ağustos, eylül ve ekim aylarında verilen cari fazlaların etkisiyle ekim ayı itibarıyla 39,4 milyar dolar olan bu rakam, yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolar civarında gerçekleşecek. 2017'de yüzde 5,6 oranında gerçekleşen cari açığın milli gelire oranının 'yüzde 6 yüzde 7 ve yüzde 8'lere gidiyor' dendiği bir ortamda, ihracat ve turizmdeki güçlü performans, ithalattaki köpüğün yavaş yavaş gerilemesiyle birlikte yıl sonunda YEP'te söylediğimiz yüzde 4,7 oranının çok daha altında, yüzde 3'lerde olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Piyasalar karşı cevap vermeye başladı"Türkiye'nin, 2018'in 3. çeyreğinde bütün beklentilerin büyüdüğüne dikkati çeken Albayrak, "4. çeyrek ve 2019 yılı ilk çeyrekler için piyasalar, birilerinin hayal ettiği gibi '5-10 küçülecek' noktasında değil, çok daha sağlam karşı cevap vermeye başladı." dedi.Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın son grup toplantısında iş dünyasına ve vatandaşlara yönelik verdiği müjdelere dün yenilerini eklediğini ifade ederek, özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yönelik kredi paketinin de devreye alınacağına işaret eden Albayrak, "24 aya kadar aylık yüzde 1,1, 60 aya kadar yüzde 1,2 gibi düşük bir faizle, yapılandırılarak özellikle alt gelir grubunun bu noktadaki yapılandırmayla nefes alması sağlanacak. Diyorlar ya, 'bu ekonomideki türbülans için yükü millete yükleyecekler' diye. Bu müjdeler milletin yüzünü güldürürken, onların yüzü kızarmıyor." ifadelerini kullandı.Albayrak, sunulacak 22 milyar liralık kredi paketi ile de 350 bin esnafa büyük bir destek sağlayacaklarını belirterek, "Bakanlığımız faiz desteği verecek, Halkbank da esnafımıza yüzde 4 ve 5'lik faizlerle kredileri kullandıracak. 10 milyarlık ilk kısmı ilk çeyrekte esnafımıza sunacağız." diye konuştu.Yılbaşından itibaren Ticari Alacak Sigortası reformunu uygulamaya başladıklarını anımsatan Albayrak, "Ticari alacak sigortası ile satıcı firma konumundaki KOBİ ile bu KOBİ'den alım yapan alıcı arasında herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içindeki vadeli satışlardan doğan alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlıyoruz." dedi.Albayrak, ilk etapta cirosu 25 milyon liraya kadar olan mikro ve küçük işletme kapsamındaki firmaların devlet destekli ticari alacak sigortasından yararlanabileceğini belirterek, ilerleyen aşamada cirosu 125 milyon liraya kadar tüm KOBİ'leri de ticari alacak sigorta kapsamına dahil edileceğini söyledi. Albayrak, "Biz bunları yaparken, diğer tarafta maalesef Türk siyaset tarihinin belki de gelmiş geçmiş düşük seviyeli, gerçeği çarpıtmak ve ülkeye zarar verme konusunda uğraşan ve zarar veren bir muhalefetle muhatap olduğumuzu hatırlamıyorum. Tabi onların durumu da kolay değil. Su içer gibi nefes alır gibi yalan söylemekten, iftira ile gündemi değiştirmeye çalışmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Kendi tabanı bile ümidi kestiği bir durumla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu. İsrail 'e gittiğine yönelik bazı iddiaların gündeme getirildiğini hatırlatan Albayrak, "Cevabını aldı, adamın bir yüzü kızarır, yüzü bile kızarmadı. Rezil olan o değilmiş gibi yine yalana iftiraya sarıldı. Zaten iki şeye sarılmayı çok seviyor. Bir, rezil oldukça yalana sarılıyor, bir de her seçimi kaybettikçe koltuğa sarılıyor." ifadesini kullandı.Albayrak, "seviyesizliğin ve iftiraların" adli mercilere taşındığını dile getirerek, "O seviyenin muhatabı yargıdır. Diyeceksiniz ki 'Sayısız dava kaybet, milyonlarca liralık tazminata mahkum ol sonra.' Devletin gelirleriyle finanse edilen bir parti var. Senin ödediğin yalan ve iftiralardan kaynaklı cezaları kendi cebinden mi ödüyorsun, yoksa partiden mi?" diye konuştu.Konuşmaların ardından MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan , MÜSİAD'ın Bakan Albayrak adına diktirdiği 50 çam ağacının sertifikasını verdi.(Bitti)