Mali Dışişleri Bakanı Diop: "Rusya ile kurduğumuz ilişkiye saygı duyulmalı" - Son Dakika
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Mali Dışişleri Bakanı Diop: "Rusya ile kurduğumuz ilişkiye saygı duyulmalı"

14.04.2022 07:10
Mali Dışişleri Bakanı Diop: "Rusya ile kurduğumuz ilişkiye saygı duyulmalı"

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya'nın, Mali'nin uzun vadeli partneri olduğunu belirterek, bu ülkeyle kurdukları ilişkiye saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya'nın, Mali'nin uzun vadeli partneri olduğunu belirterek, bu ülkeyle kurdukları ilişkiye saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Diop, Mali'ye resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Diop, Almanya'nın, Mali'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatarak, 2 ülke arasındaki ilişkinin özel olduğunu kaydetti.

Diop, Almanya'ya, Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Avrupa Birliği'nin Mali'de yürüttüğü Avrupa Eğitim Misyonu'na (EUTM) verdiği katkı dolayısıyla teşekkür etti.

İddia edildiği gibi özel güvenlik şirketleriyle çalışmadıklarının altını çizen Diop, "Mali devletlerle iş birliği yapıyor. Rusya ile kurduğumuz ilişki de bu şekilde ve uzun soluklu. Bu noktada Rusya ile kurduğumuz ilişkiye saygı duyulmalı." dedi.

Diop, Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ciddi hak ihlallerinde bulunduğuna ilişkin ifadesi üzerine de olayları birbirine karıştırmamak gerektiğini, Mali'nin Ukrayna'da yaşananlarla ilgilenmediğini kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı cunta lideriyle görüştü

Mali'deki Alman askerlerinin çekilme kararından önce Mali'yi ziyaret eden Baerbock, geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile de görüştü.

Baerbock'ın, Goita ile görüşmesine ilişkin fotoğraflar, Mali Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

Baerbock, Mali temasları kapsamında MINUSMA'da görevli Alman askerlerini de ziyaret etmişti.

Mali'deki Alman askerleri

Almanya'nın, 15 bin asker ve polisin görev yaptığı BM istikrar misyonu MINUSMA'da 1100 askeri bulunuyor. Yaklaşık 1000 askerin eğitim verdiği EUTM'de de 300 askeri görev yapıyor.

Her iki misyondaki Alman askerlerinin Mali'deki görev süresi mayıs sonunda bitiyor.

Alman askerlerinin Mali'deki görev süresinin uzatılması için Federal Meclis'in onayına ihtiyaç bulunuyor.

AB'nin 11 Nisan'da duyurduğu EUTM Mali ve EUCAP Sahel Mali isimli iki eğitim misyonunu durdurma kararının ardından Almanya'nın da kendi askerlerinin görev süresini uzatmayacağı tahmin ediliyor.

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Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali Dışişleri Bakanı Diop: 'Rusya ile kurduğumuz ilişkiye saygı duyulmalı' - Son Dakika


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