Mali, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti - Son Dakika
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Mali, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti

03.05.2022 17:17
Mali, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti

Mali'deki cunta yönetimi, Fransa ile yapılan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.

Mali'deki cunta yönetimi, Fransa ile yapılan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.

Cunta yönetimince yapılan yazılı açıklamada, Fransa ile 2014'te imzalanan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarının Fransa'nın Mali'nin egemenlik hakkını çeşitli şekillerde ihlal etmesi nedeniyle feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ihlallere gerekçe olarak Fransa'nın Barkhane Operasyonundaki askeri sayısını Mali'ye danışmadan azaltmaya karar vermesi, Barkhane ve ve Takuba Görev Gücü'nün faaliyetlerini Mali'yi haberdar etmeden sonlandırması ve Fransız askeri uçaklarının izinsiz uçuş yapması gösterildi.

İki ülke arasındaki ilk kriz Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlandığı iddialarıyla başlamıştı.

Fransa, iddiaların ortaya atıldığı Ekim 2021'den beri üst üste çeşitli krizler yaşadığı Mali'den çekileceğini ve Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracağını duyurmuştu.

Fransa, yaklaşık 300 askerin bulunduğu Gossi'deki üsten 19 Nisan'da çekilmişti.

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Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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