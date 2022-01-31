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Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika

Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

31.01.2022 17:04
Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den 72 saat içinde Mali'yi terk etmesi istendi.

Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den 72 saat içinde Mali'yi terk etmesi istendi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Meyer'in, Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Görüşmede Meyer'den 72 saat içerisinde Mali'yi terk etmesinin istendiği kaydedildi.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Son olarak Ağustos 2020'den bu yana yönetimde olan cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması, bu ülke ile uluslararası toplum arasındaki ipleri iyice germişti.

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Mali'ye yaptırım kararı aldırmaya çalışmış ancak bu girişim Rusya ve Çin tarafından engellenmişti.

Bamako yönetimi de Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Takuba Görev Gücü bünyesinde görevli Danimarkalı askerlerin ülkeye izinsiz girdiğini belirtmiş ve Danimarka'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Danimarka tarafı ise askerlerin cunta ile imzalanan bir anlaşma karşılığında bölgeye gönderildiğini söylese de daha sonra askerlerini geri çağırmıştı.

Son olarak Fransa Savunma Bakanı Fllorence Parly de bedeli ne olursa olsun Mali'deki askeri operasyonlarını sonlandıracaklarını duyurmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Danimarka, Bamako, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
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