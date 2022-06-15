Bölgenin kalkınması, iş birliği ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi amacının yanı sıra bölgedeki Mağrip el-Kaidesi, Murabitun, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör gruplarına karşı savaşan Fransız gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonuna (MINUSMA) destek verme hedefiyle kurulan G5 Sahel Gücü'nün merkezi, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'da bulunuyor.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Moritanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mali, G5 Sahel Gücü'nden personelini ay sonundan itibaren çekecek - Son Dakika

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