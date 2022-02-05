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Mali güvenlik alanında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istiyor - Son Dakika

Mali güvenlik alanında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istiyor

05.02.2022 13:53

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Türkiye ile güvenlik alanında yapılan iş birliklerini güçlendirmek istediklerini ve Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Türkiye ile güvenlik alanında yapılan iş birliklerini güçlendirmek istediklerini ve Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Başbakan Maiga, AA'ya verdiği demeçte ülkedeki yabancı güçlerin pozisyonunu ve Türkiye ile iş birliklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin büyük ve Müslüman ülke olmasının kendileri açısından önem arz ettiğini kaydeden Maiga, Mali'nin laik bir devlet olmasına karşın nüfusunun yüzde 95'inin Müslümanlardan oluştuğunu kaydetti.

Maiga, kardeş ülke olarak nitelediği Türkiye ile ekonomik ve diğer alanlarda kurulan ilişkilerin çarpıcı düzeyde geliştiğini belirterek "Hükümetimiz Türkiye ile kurulan bu ilişkilere özellikle güvenlik dahil her alanda yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak istiyor. Türk halkına, Mali halkının Türk hükümeti tarafından uzatılan yarım eline karşılık verdiğini söyleyin." dedi.

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerine vurgu yapan Maiga, Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da hak ettiği yere gelmek için başlattığı ekonomik ve diplomatik atağın farkında olduklarını belirtti.

Başbakan Maiga, Afrika'nın yabancı güçlerin savaş alanı olduğuna dikkati çekerek bu savaşın topla tüfekle değil; ekonomi, kültür ve sosyal alanlarda da verildiğini söyledi.

Maiga, "Türkiye'yi kollarımızı açarak karşılıyoruz ve biliyoruz ki Türk ve Müslüman kardeşlerimiz de bizimle aynı ruh halindeler." diye konuştu.

Mali halkının da umudunu kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Maiga, şöyle devam etti:

"Yıllardır ilk kez devletimizin başında halkımızın onur ve egemenliğini yeniden tesis etmekten başka amacı olmayan vatanseverler var. Bazı yabancı güçlerin etkisinde kalan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bizi gayrimeşru ve yasa dışı olarak nitelediğinde ve yaptırım uyguladığında Malililer bunun farkına vardı. Cumhurbaşkanımız bu yaptırımlara boyun eğmek yerine halkı, (10-14 Ocak'ta) 4 gün içinde tüm bölgelerde seferber eden destek gösterileri düzenlemeye davet etti. Hükümete destek amacıyla düzenlenen bu gösterilere 4 milyon kişi katıldı.

30 yıldır ciddi paralara mal olan seçim kampanyaları akabinde düzenlenen seçimlerde hiçbir aday 2 milyondan fazla seçmeni bir araya getiremezken 4 milyon kişi sadece hükümete destek için sokaklara döküldü. ECOWAS yaptırımlarıyla bizi yalnızlaştırma ve hükümetimizi istikrarsızlaştırma arzusunun gerçekleşmediğini, alınan yaptırım kararlarının tam tersi etki yarattığını düşünüyorum. Halk 'hayır' demek için tek vücut olarak ayağa kalktı."

"Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenlemek istiyoruz"

Geçiş hükümetinin başındaki Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın 38 yaşında genç bir asker olduğunu anımsatan Maiga, buna karşın Goita'nın terörle mücadelede 18 yıllık tecrübesi nedeniyle halkın güvenini kazandığını kaydetti.

Başbakan Maiga, "Aralarında Türklerin de bulunduğu dostlarımız bilmeliler ki Mali devletinin başında, Mali halkının itibarını geri kazanmasına yardımcı olabilecek tüm ülkelerle iş birliğini hazır vatanseverler var." dedi.

Başbakan Maiga, Türkiye'ye teşekkür ederek "Türk dostlarımıza da ilgileri için teşekkür ediyoruz. Müslüman, kardeş ve partner ülke olarak Türkiye'ye güvendiğimizi söylüyoruz. Ortaklığımız kazan kazan ilkesine dayanmalı. Bugün birçok Türk şirketinin de Mali'de yeri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin tüm yükselen güçler gibi Mali'de ülkemizin diğer dostlarıyla hakkettiği yeri alması için iş birliklerini araştırmak amacıyla bir grup bakanla Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunmayı da hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mali güvenlik alanında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istiyor
Mali güvenlik alanında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istiyor
Mali güvenlik alanında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istiyor

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Togo Cumhuriyeti, Başbakan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali güvenlik alanında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istiyor - Son Dakika


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