Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında, ilgili Bakanlıklarımız ve kurumlarımızın üst düzey yetkililerinin katılımıyla 10 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kurul toplantısında kurumlarımızla yakın işbirliğinde yürütmekte olduğumuz IPA II dönemi (2014-2020) uygulamasında gelinen aşama, IPA III dönemi (2021-2027) Stratejik Cevap Belgesine yönelik Avrupa Komisyonu yorumları ile 2021 ve 2022 yılları programlama süreçleri hakkında bilgi paylaşımı ve görüş alışverişi yapılarak, oluşturulan çalışma takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında tahsis edilen AB fonlarının etkin, amacına uygun ve zamanında kullanımının teminine yönelik kararlar almak ve mali işbirliği sürecindeki gelişmeler hakkında kurumlarımızı bilgilendirmek amacıyla belirli aralıklar ile toplanmaktadır.