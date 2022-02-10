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Mali, kendisine yaptırım uygulayan ECOWAS ile uzlaşmak istiyor - Son Dakika

Mali, kendisine yaptırım uygulayan ECOWAS ile uzlaşmak istiyor

10.02.2022 05:13
Mali, kendisine yaptırım uygulayan ECOWAS ile uzlaşmak istiyor

Mali hükümeti, 9 Ocak'tan bu yana yaptırımlarına maruz kaldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile anayasal düzene dönülmesini kolaylaştıracak ortak çalışma grubu oluşturdu.

Mali hükümeti, 9 Ocak'tan bu yana yaptırımlarına maruz kaldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile anayasal düzene dönülmesini kolaylaştıracak ortak çalışma grubu oluşturdu.

Geçiş hükümetinden yapılan açıklamada, ECOWAS, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumla diyaloğun yürütülmesi için ortak bir istişare mekanizması kurulduğu duyuruldu.

Mekanizmanın amacının Mali halkının beklentileriyle uluslararası toplumun taleplerini karşılamak olduğu kaydedildi.

ECOWAS, ilk darbenin yapıldığı Ağustos 2020'den bu yana Mali'deki geçiş hükümetinden seçim takvimi belirlemesini istiyordu.

Asker ağırlıklı hükümetin demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasıyla başta ECOWAS olmak üzere bölgesel örgütler 9 Ocak'tan itibaren Mali'ye çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

ECOWAS ülkeleri Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatırken Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları donduruldu.

Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alındı.

Öte yandan Mali'deki cunta hükümetinde görevli aralarında Başbakan Choguel Maiga'nın da bulunduğu 5 isme yönelik Avrupa Birliği'nden yaptırım kararı alınmıştı.

Tüm bu yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali geçen hafta, 31 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştiremediği için temerrüde düşmüştü.

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Birleşmiş Milletler, Batı Afrika, Afrika, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali, kendisine yaptırım uygulayan ECOWAS ile uzlaşmak istiyor - Son Dakika


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