Mali müşavir bürosunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Mali müşavir bürosunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu

6 saat önce

Mali müşavir bürosunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu Eşinin gece boyu ulaşamadığı genç adamın cesedi, büro çalışanı kadın tarafından bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece eşinin arayıp ulaşamadığı mali müşavir, sabah bürosunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Mali müşavir bürosunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Eşinin gece boyu ulaşamadığı genç adamın cesedi, büro çalışanı kadın tarafından bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece eşinin arayıp ulaşamadığı mali müşavir, sabah bürosunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah muhasebe bürosunu açan iş yeri çalışanı kadın görevli, vergi dönemlerinde olduğu gibi Ali Özaltın'ın odasında çalıştığını, geç kalınca da uyumuş olabileceğini düşünerek odasına girmedi. Ali Özaltın'ın eşinin telefonla arayarak eşinin gece eve gelmediğini, telefonuna da cevap vermediğini söylemesi üzerine odaya giren büro çalışanı, Özaltın'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekibi Ali Özaltın'ın silahla kalbinden vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Özaltın'ın ölüm haberi üzerine eşi, anne-babası ve arkadaşları olay yerine akın etti. Özaltın'ın bir süre önce bazı şahıslarla iş ilişkisine girdiği ve bu şahıslara para kaptırdığı için problem yaşadığı iddia edildi. Ali Özaltın'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Mali müşavir bürosunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:51 Kaynak: İHA

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