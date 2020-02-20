Mali müşavir sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir fabrikada görev yapan mali müşavir, fabrika çıkışında tartıştığı bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Saha Mahallesi'nde bulunan bir yağ fabrikasında mali müşavir olarak görev yapan Ömer Bozkurt (40), fabrika çıkışında komşusu Y.E ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E, üzerindeki bıçakla 2 çocuk babası Ömer Bozkurt'u ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Nizip devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan Y.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP