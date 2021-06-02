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Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu - Son Dakika

Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu

02.06.2021 19:06
Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu, System.String[]

Antalya'da yaşayan mali müşavir Süleyman Yıldırım, Sinovac aşısı olduktan sonra üretici şirkete teşekkür etmek amacıyla mektup yazıp içine koyduğu 50 TL ile Çin'e gönderdi.

Antalya'da yaşayan mali müşavir Süleyman Yıldırım, Sinovac aşısı olduktan sonra üretici şirkete teşekkür etmek amacıyla mektup yazıp içine koyduğu 50 TL ile Çin'e gönderdi. Yıldırım, Atatürk'ün kartpostallarının da yer aldığı mektubu gönderdiğini belirterek "Amacım jest yapmaktı, kartpostallar daha önemli" dedi.

Muratpaşa ilçesinde mali müşavirlik yapan Süleyman Yıldırım, bir süre önce Sinovac aşısı oldu. Toplum sağlığına yaptığı büyük katkı nedeniyle aşı üreticisi şirkete teşekkür etmek isteyen Yıldırım, bir mektup kaleme aldı. Yıldırım, mektubunda, "Sevgili Helen Yang, insanlığın bu zor zamanlarında, bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere, sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi, ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın mektubu Çin medyasında da yer buldu.

Yıldırım'ın mektubunun içine şirkete jest ve incelik olması amacıyla 50 TL koyduğu, asıl önemli olanın ise gönderdiği Atatürk kartpostallarının olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu

Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Yıldırım, Türk Lirası, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mali müşavirden Sinovac'a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu - Son Dakika


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