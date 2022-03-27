MALİ MÜŞAVİRİN BANKA HESABINDAN 2 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR - Son Dakika
Üye Girişi

MALİ MÜŞAVİRİN BANKA HESABINDAN 2 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

27.03.2022 09:31

İSTANBUL'da bir mali müşavirin banka hesabını ele geçirerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan iki şüpheli çekmeye geldikleri son parti 150 bin lirayı alırken İkitelli'de bir banka şubesinde suçüstü yakalandı.

İSTANBUL'da bir mali müşavirin banka hesabını ele geçirerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan iki şüpheli çekmeye geldikleri son parti 150 bin lirayı alırken İkitelli'de bir banka şubesinde suçüstü yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

BANKA HESAP HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİP POLİSİ ARADI

İkitelli'de bulunan bir banka şubesi yetkilisi müşterisinin hesabında 2 milyon liralık şüpheli hareketler olduğunu, son olarak havale edilen 150 bin liralık parayı almaya bazı kişilerin geleceğini söyleyerek yardım istedi. Bu gelişme üzerine banka şubesinde pusu kuran dedektifler, mali müşavirlik yapan S.H.'nin (50) hesabından havale edilen parayı almaya gelen iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

BANKADAN ARIYORUZ DEYİP HESAP BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen şüpheliler Volkan S.(30) ile Eray T.(19) olayla ilgili sorguya alındı. Şüphelilerin mağdur S.H.'yi bankadan arıyoruz bahanesiyle aradıkları, banka hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra paraları kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu Burak Elmas 'Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz' deyince taraftar 'İbra etmeyin' çağrısı yaptı Burak Elmas 'Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz' deyince taraftar 'İbra etmeyin' çağrısı yaptı Mali müşavirin banka hesabından 2 milyon lira çalmışlar Mali müşavirin banka hesabından 2 milyon lira çalmışlar

İkitelli, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALİ MÜŞAVİRİN BANKA HESABINDAN 2 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Müge Anlı'da kayıp Dursun Zehir cinayeti çözüldü, torunu itiraf etti!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
08:47 İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas neden seçimde aday olamayacak?
08:14 Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, kulüp seçime gidiyor
08:11 Ak Parti'den 5 vekil stokçuluğa karşı sahaya iniyor!
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
00:34 Sosyal medya gündemine o da uydu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan eğlenceli anlar
00:31 Tahkim Kurulu kararı sonrası Ferhat Gündoğdu'ya istifa baskısı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 09:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: MALİ MÜŞAVİRİN BANKA HESABINDAN 2 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement