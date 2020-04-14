Son Dakika › Ekonomi › Mali müşavirler ekonominin ve ticaretin temel taşıdır - Son Dakika Ekonomi
Mali müşavirler ekonominin ve ticaretin temel taşıdır
31 dakika önce
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:53
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı