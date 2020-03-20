Mali Müşavirler Mart ayı içerisinde verilmesi gereken tüm beyan ve bildirim sürelerinin... - Son Dakika
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Mali Müşavirler Mart ayı içerisinde verilmesi gereken tüm beyan ve bildirim sürelerinin...

6 saat önce

Mali müşavirler, Mart ayı içerisinde verilmesi gereken tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini talep ediyor.

Mali Müşavirler Mart ayı içerisinde verilmesi gereken tüm beyan ve bildirim sürelerinin..., System.String[]

Mali müşavirler, Mart ayı içerisinde verilmesi gereken tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini talep ediyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Pehlivan, dünyayı saran Korana virüs salgını dolayısıyla ülkemizin de olağanüstü günlerden geçtiğini hatırlattı. Bu olağanüstü koşullarda uygulanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik istikrar kalkanı" paketinin sosyal ve ekonomik açıdan faydalı olacağını belirten Pehlivan, "Bu kapsamda, ekonomik tedbirler arasında yer alan vergisel tedbirleri doğru buluyoruz ancak eksik olduğunu düşünüyoruz" dedi.


Ülkemizde de riskin en yüksek seviyede hissedildiği bugünlerde, tahsil edilecek tüm vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan mali belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve beyannamelerin hazırlanması bu süreç içerisinde mümkün olmadığını kaydeden Pehlivan "Özellikle bu süreçte bazı sektörlerin kapalı olması buna büyük engel teşkil etmektedir. Mali müşavir meslektaşlarımız KDV beyannamelerini hazırlayabilmek için hem birçok kişiyle irtibat halinde olmalı hem de binlerce evrakla iç içe olmak zorundadır. Gelir İdaresi Başkanlığının 19.03.2020 tarihinde yayınladığı duyuruda bütün bilgi ve belgelerin internet ortamında gönderilmesi talep edilmektedir. Biz mali müşavirler KDV ve diğer belge ve bildirimleri verebilmemiz için bunun alt yapısını bürolarımızda hazırlamalı hem mükelleflerle muhatap olarak hem de yukarıda da söylediğim gibi nereden geldiği ve virüs var mı yok mu belli olmayan evraklarla iç içe olmak zorundayız. Vergi dairelerinin dahi 10/04/2020 tarihine kadar kapalı olduğu bir dönemde beyan sürelerinin uzatılmaması çok sakıncalıdır. Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin meslek mensubunun bulunduğu dikkate alınırsa, ailelerimizle birlikte 1 milyon kişi bu virüsü kapma riskiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.


Pehlivan, bu nedenlerden ötürü taleplerini şu şekilde sıraladı:


"Mart ayı içerisinde verilmesi gereken (KDV 1, KDV 2, muhtasar, muhsgk, damga vergisi, turizm katılım payı, ba-bs, gekap vb.) tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesi ve mücbir sebep halinin kabülünü; aylık prim ve hizmet belgelerinin ertelenmesini; e-defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesini; vergi incelemelerinin ertelenmesini; bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına biz muhasebe meslek mensuplarının da dahil edilmesi gerekmektedir."


Mehmet Pehlivan, bu zorlu süreci bu güne kadar başarılı bir şekilde yürüten başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlara teşekkür ederek "En kısa sürede bu büyük sıkıntıdan kurtulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:28 Kaynak: İHA

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