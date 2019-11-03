Son Dakika Haberleri: Mali Müşavirler Odası'ndan KTÜ'lü öğrencilere konferans
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Mali Müşavirler Odası'ndan KTÜ'lü öğrencilere konferans

6 saat önce

Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme Ekonomi Kulübünün düzenlediği konferansa katılarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Mali Müşavirler Odası'ndan KTÜ'lü öğrencilere konferans, System.String[]

Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme Ekonomi Kulübünün düzenlediği konferansa katılarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.


Konferansa KTÜ iktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Berber, Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fikret Çankaya ev sahipliği yaptı.


Konferansta, muhasebenin Türkiye'de tarihsel gelişimi, geçmişten geleceğe üzerinde konuşan Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Pehlivan, muhasebenin Türkiye'deki tarihsel gelişimini anlattı.


Pehlivan, Türkiye'de muhasebenin 1 Haziran 1989 tarihinde çıkan 3568 sayılı yasa ile resmiyet kazandığını ve örgütlenmenin de bununla birlikte başladığını, bu tarihten sonra muhasebe mesleğinin hızlı bir şekilde bilgisayar ve internet ortamına taşındığını söyledi. 2000 yıllarda başlayan bu serüveninin son on yılda tamamen dijital ortama alınarak muhasebeciliğin artık dijital ortamda yapıldını söyleyen Pehlivan, bundan sonra muhasebe mesleğinin daha çok raporlama ve danışmanlık olarak yapılacağını ifade etti.


Pehlivan, öğrencilere serbest muhasebecilik mali müşavirlik mesleğinin kariyer bir meslek olduğunu ve bu mesleğe girmek için önceden bir planlama yapılması gerektiğini, mali müşavirlik mesleğinin mecbur kalınan bir meslek değil hedef bir meslek olarak düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Öğrencilerin muhasebe mesleğiyle ilgili sorularının cevaplandığı seminerde, akademisyenler ve öğrencilerden yoğun katılım oldu. - TRABZON

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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