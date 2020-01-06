Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor - Son Dakika

Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor

6 saat önce

Kayseri'de 22 mali müşavir, oluşturdukları tiyatro grubuyla günün yorgunluğundan sıyrılıyor.

Kayseri'de 22 mali müşavir, oluşturdukları tiyatro grubuyla günün yorgunluğundan sıyrılıyor.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), sosyal hayattan uzak yoğun iş temposunda çalışan üyelerine yönelik tiyatro grubu oluşturdu. 22 mali müşavir, odanın konferans salonunda düzenlenen ücretsiz tiyatro kursuna katıldı.

Yaklaşık bir ay önce mali müşavirlerin yöresel anlatımla tek perdede sahnelediği "Gesi Bağları" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Performanslarıyla meslektaşlarından ve sanatseverlerden güzel mesajlar alan mali müşavirler, yeni oyunlar sahnelemek ve turnelere çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların gayet keyifli geçtiğini, meslektaşlarının tiyatroyu sahiplendiklerini ve provalarda günün yorgunluğunu attıklarını söyledi.

Meslektaşlarının gün içerisinde vergi kanunları, mevzuat ve hesaplama işleriyle uğraştıklarına dikkati çeken Yedikaya, şöyle konuştu:

"Her firmanın bünyesinde bir mali müşavir var. O firmalara meslektaşlarım vergi ve SGK kanunları yönünden güç veriyor. Akşama kadar çok yoğun ve stresli bir ortamda bu işler yürütülüyor. Bunun dışında üyelerimizin stres atacağı etki alanları oluşturmamız gerekiyordu, bunlardan birisi olarak tiyatro düşündük. Meslektaşlarım provalara koşarak ve eğlenerek geliyorlar. Sürekli sosyalliğe önem veren bir odayız. Meslektaşlarımızın ağır stres altında ezilmelerine müsaade edemezdik. Tiyatroda bunun bir parçası oldu, çok mutluyuz."

"Sahnede olmak çok farklı bir duygu"

"Gesi Bağları" adlı tiyatro oyununda damat rolünü canlandıran 5 yıllık mali müşavir Turhan Dicle de tiyatroyla insanları tanıma eğitimi aldığını belirtti.

Tiyatronun insana kendisini geliştirme konusunda birçok konuda yardımcı olduğunu vurgulayan Dicle, sahne eğitimi, güzel konuşma ve duygu geçişleriyle alakalı bilgiler aldıklarını aktardı.

Dicle, sahnede olmanın çok farklı bir duygu olduğunu dile getirerek, "Onun heyecanını gerçekten anlatamam. Oyun bittikten sonra sizi sahneye gelip tebrik etmeleri, başarılı bulduklarını anlatmaları gurur verici bir şey. Oğlum üniversitede okuyor. Sahnedeki oyunumu arkadaşlarına gösterince, 'Baba bana ayrı bir hava kattın, arkadaşlarım ne kadar güzel bir baban var diyorlar.' dedi. Çocuk da orada farklı bir haz alıyor. Benimki zaten tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

"Annemin kıyafetleriyle sahneye çıktım"

Oyunda kayınvalide rolünü canlandıran 20 yıllık mali müşavir Demet Kalkmaz ise tiyatronun güzelliğini tüm sanatseverlerle paylaşmak istediğini söyledi.

Rolünü annesinin kıyafetini giyerek canlandırdığını anlatan Kalkmaz, "Üzerimdekiler annemin eşarbı, elbisesiydi. Dolayısıyla annemin oradaki mutluluğu çok daha farklıydı. Biraz da tip olarak benzediğim için sanki orada kendisini izlediğini hissettim. O da çok mutluydu. Ben de mutlu oldum onun mutluluğundan." dedi.

Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor

Kayseri, Gesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tamer Tuna açıkladı! Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü

Son Dakika Haberleri
18:02 İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
18:02 TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu - Son Dakika
18:01 Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı - Son Dakika
18:01 Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü - Son Dakika
17:57 Melikgazi'de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 18:06:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]