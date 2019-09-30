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Mâlî müşavirlerden tam isabet

43 dakika önce

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı meslek mensuplarından oluşan Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği üyeleri Okçuluk Turnuvası'nda buluştu.

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Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı meslek mensuplarından oluşan Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği üyeleri Okçuluk Turnuvası'nda buluştu. Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün ev sahipliğinde yapılan turnuvaya 50'ye yakın sporcu katıldı.


Bursa'da yaşayan herkesi sporla buluşturmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği üyelerini 'Mali Müşavirler Okçuluk Turnuvası'nda buluşturdu. Turnuvanın koordinatörlüğünü yürüten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim Kurulu Ömer Cihat Bay, okçuluk sporunun toplumun tüm gruplarına tanıtmak istediklerini söyledi. Kendisinin de mali müşavir olduğunu belirten Bay, "Bursa Büyükşehir Belediyespor olarak maksadımız ata sporumuz olan okçuluğu tüm yaş ve meslek gruplarına tanıtmak ve bu spor dalının yeniden eski günlerine dönmesini sağlamak. Bir mali müşavir olarak bu etkinlikle meslektaşlarımın yoğun iş tempolarının arasında streslerini ok atarak gidereceklerini düşünerek bu faaliyeti planladık" ifadelerini kullandı.


Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği Başkanı Fatih Arslan, turnuvanın yeni seçilen yönetim olarak gerçekleşen ilk organizasyon olduğunu söyledi.


İlk üçe giren yarışmacılar madalya ile ödüllendirildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:23 Kaynak: İHA
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