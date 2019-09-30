Mali Müşavirlerden tam isabet

Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün ev sahipliğinde yapılan turnuvaya 50'ye yakın sporcu katıldı.

Bursa'da yaşayan herkesi sporla buluşturmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği üyelerini'Mali Müşavirler Okçuluk Turnuvası'nda buluşturdu. Turnuvanın koordinatörlüğünü yürüten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim Kurulu Ömer Cihat Bay, Okçuluk sporunun toplumun tüm gruplarına tanıtmak istediklerini söyledi. Kendisinin de mali müşavir olduğunu belirten Bay, "Bursa Büyükşehir Belediyespor olarakamacımız ata sporumuz olan okçuluğu tüm yaş ve meslek gruplarına tanıtmakve bu spor dalının yeniden eski günlerine dönmesini sağlamak. Bir mali müşavir olarak bu etkinlikle meslektaşlarımın yoğun iş tempolarının arasında stresleriniokatarak gidereceklerini düşünerek bu etkinliği planladık" ifadelerini kullandı.

Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği Başkanı Fatih Arslan gerçekleşen turnuvanın yeni seçilen yönetim olarak gerçekleşen ilk organizasyon olduğunu söyledi. Dernek üyeleri için güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Fatih Arslan, "Yeni seçilen yönetim olarak ilk etkinliğimizde ata sporumuz okçuluk turnuvası yapmayı istedik. Bizler için güzel bir deneyim oldu. Bu etkinliği geleneksel olarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizlere bu tesislerde bu turnuvayı yapmamızı sağlayan aynı zamanda grubumuzun da üyesi olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a,Büyükşehir Belediyespor yönetim kurulu üyesi Ömer Cihat Bay'a ve bize eğitim veren antrenörlerimiz Tülay Temel ve Salih Yılmaz'a çok teşekkür ederiz dedi.

Turnuva sonunda ilk üç sırada yer alan yarışmacılar madalya ile ödüllendirilirken, kadınlarda Gülten Demir ve erkeklerde Dernek Başkanı Fatih Arslan turnuvanın şampiyonu oldu.