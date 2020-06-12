Mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının yıl dönümü

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, meslek mensuplarının ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak, ülke ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını bildirdi.

Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının üzerinden 31 yıl geçtiğini hatırlattı.

13 Haziran 1989'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin yasal statüsüne kavuştuğunu belirten Kartaloğlu, "Meslek yasamızın yasal statüsüne kavuşmasıyla birlikte meslek mensuplarımız, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak, ülke ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmış, ürettiği ve yarattığı değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Yapıcı görüşlerimizi paylaştık"

Teknolojinin hızlı gelişimine her koşulda en hızlı şekilde ayak uydurarak, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveriyle yerine getirdiklerini vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla her zaman paylaşmıştır. 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 31'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz."