Mali-Nijerya sınırındaki saldırıda 24 Mali askeri hayatını kaybetti

Mali ve Nijerya güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği ortak devriye sırasında düzenlenen terör saldırında 24 asker hayatını kaybetti.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Tabankort bölgesinde yapılan devriye sırasında terör grubu ve askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 24 Mali askeri ve 17 teröristin hayatını kaybettiği belirtilirken, ordu sözcüsü Diarran Kone şunları söyledi:

"Bu saldırı sırasında Mali güçlerinden 24 kişi hayatını kaybetti ve 29 kişi yaralandı. Düşman tarafından ise 17 kişi etkisiz hale getirildi ve hayatta kalanlar gözaltına alındı."

Yakalanan teröristlerin Nijerya askerlerinin kontrolünde olduğu belirtilirken, saldırıyı gerçekleştiren grupla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.