Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Coulson-Sinclair, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Coulson-Sinclair'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
(Hülya Keklik - Nurullah Geylani/ İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika